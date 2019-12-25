Световое шоу на Дворцовой

В декабре главный музей Петербурга празднует 256 лет со дня основания.

Световое шоу в честь Дня рождения Эрмитажа – многолетняя традиция, от которой решили не отказываться и в этом году. В течение двух дней петербуржцы смогут посмотреть мультимедийный спектакль "Ника –. Победа". Постановка посвящена подвигам человечества – от эллинской эпохи до XX века. Главная тема – Великая Отечественная война и жизнь Эрмитажа в это время. Шоу покажут на стене Главного штаба. Вход будет осуществляться по регистрации.

Фото: ВК/ Фестиваль "Чудо Света"