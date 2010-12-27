Елена Спасская рассказала о создании безопасных условий для школьников Петербурга

Эксперт подвела итоги проверок перед новым учебным сезоном.

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Елена Спасская рассказала, что на первое сентября все школы города прошли комплексную проверку. Специалисты изучили безопасность территории, наличие уличного освещения, систем видеонаблюдения. С руководящим составом и педагогами провели встречу, касающуюся технике пожарной безопасности, лекции по антитеррористической деятельности безопасности дорожного движения. В учебных заведениях для детей устраиваются пятиминутки, на которых ученикам расказывают о ПДД.

Подобные мероприятия запланированы также и для родителей. По мнению спикера, зачастую именно родственники показывают плохой пример для несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv