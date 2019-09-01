Сергей Светлаков временно вернется в "Уральские пельмени"

Юморист играл в команде с 2000 по 2009 год.

Известный шоумен и юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав команды "Уральские пельмени". Об этом сообщил портал "Телепрограмма".

Отмечается, что актер присоединится к бывшим коллегам на "Вечере встреч выпускников", которая пройдет 3 сентября. Известно, что в последнее время артист много репетирует вместе коллективом. Светлаков отметил, что пока команда не знает, что покажет на представлении.

Команда КВН "Уральских пельменей" была организована в 1993 году. Она являлась одной из самых популярных команд Высшей лиги, а в 2000 году взяла первое место. После ухода из КВН коллектив создал свое собственное одноименное шоу на СТС.

Видео: YouTube/Официальный канал КВН