Сериал "Сверхъестественное" 14 сезон 1-3 серии: фанаты расстроены

11 октября на экраны вышел новый 14 сезон сериала "Сверхъестественное". Фанаты ждали продолжение истории почти 5 месяцев, но не все из них остались довольны. Зрителям представили уже первые три эпизода. Если вы пропустили начало сезона, специально для вас Piter.tv собрал всю необходимую информацию.

Новость о том, что после окончания 13-го сезона сериал "Сверхъестественное" продлили, не стала особым удивлением для зрителей, так как последний эпизод закончился очередной проблемой для Винчестеров. Дин стал сосудом для Михаила, а это значило, что архангел попал в этот мир. Люцифер понял, что так и не сможет наладить общение со своим сыном Джеком, поэтому забрал всю его благодать, сделав его смертным. После этого его убивают ангельским клинком. Также из альтернативной реальности в мир переходит группа людей, среди которых Чарли, Бобби и Михаил.

С выходом первых промо к 14-му сезону у фанатов появилось много вопросов. В первую очередь всем стало интересно, действительно ли Люцифер убит, восстановится ли благодать Джека, и, конечно же, что будет с Дином. Однако с момента выхода нового сезона вопросов и сомнений у зрителей стало только больше.

Сериал "Сверхъестественное" 14 сезон 3 серия:

Постоянных зрителей сериала "Сверхъестественное" в 14 сезоне расстроила работа сценаристов. В первую очередь фанатов интересует слабость Каса. Почему в 13 сезоне ему удавалось давать отпор своим врагам, а сейчас демоны избивают его ногами.

Само участие в новом сезоне Марка Пеллегрино вызвало у зрителей еще больше вопросов. Вероятно, в этом и была задумка режиссеров. Сейчас актер играет роль Ника, тело которого ранее занимал Люцифер. Фанаты гадают, действительно ли это Ник или все-таки Люцифер каким-то образом выжил и сейчас изображает амнезию. Неоднозначное поведения Ника объясняют также и тем, что у него в голове все равно осталось что-то от Люцифера. Особый интерес вызвал момент с щелчком пальцев в стиле короля ада.

Лишившийся благодати Джек привыкает к жизни человека, осваивает новые навыки и выясняет, как он вписывается в мир охотников. Каз его убеждает, что можно спасать людей и без какой-либо силы.

Сэм заручается любой поддержкой для поиска Дина и отправляется на поиски с Мэри и Бобби. Михаил в это время хочет создать "лучший мир" с монстрами без слабостей. Встреча братьев Винчестеров не заставила себя долго ждать. Однако фанатов этот сюжетный ход сильно разочаровал. Самым неоднозначным моментом во второй серии было то, что Сэм сразу же поверил Дину, что это правда он. Все уверены в том, что Михаил специально затаился внутри и выжидает нужный момент. В третей серии 14-го сезона Дин все-таки пытается разобраться в том, что случилось с его старшим братом, но Дин убеждает его, что Михаил покинул его тело.

Как выяснилось, перед охотниками встала еще одна проблема – из "Плохого места" освободилось существо в капюшоне. В поисках нечисти, поранившей Дина и убившей несколько человек Дин, Сэм и Джоди отправляются в лес. К их удивлению под капюшоном скрывалась Кайя или что-то в ее обличии. Напомним, что Кайю в "Плохом месте" убило именно это существо. Когда девушку из альтернативного мира удалось задержать, она рассказала, что не является Кайей. Михаил преследовал ее, так как она тоже сноходец из другого мира, а ее меч может навредить архангелу.

Видео: Instagram / cw_supernatural

Фото: sverhestestvenoe.com