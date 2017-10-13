Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон 1 серия: Винчестеры знакомятся с сыном Люцифера

"Сверхъестественное" 13 сезон 1 серия уже появилась на русском языке в интернете. Сезон начнется со встречи Сэма и Дина с сыном Люцифера

13 октября стартовал новый 13-й по счету сезон сериала "Сверъестественное". Финал 12 сезона стал достаточно драмматичнным, оставив фанатов гадать, вернутлся их любимые убитые герои или нет.

Напомним, что в финальных сериях 12 сезона Сэм придумывает способ остановить ребенка Люцифера, но Кастиэль задумал нечто другое для Келли Клайн, потому что еще нарождённый ребенок показал ему будущее. Война между охотниками США и Британии достигла своего пика. На радость фанатам, британцы не смогли одержать в ней победу.

В финальной серии Дин и Сэм встречается лицом к лицу с Люцифером. Заманив короля ада в параллельную вселенную, Кроули пожертвовал собой, чтобы спасти братьев. Попытка провалилась, в результате этого был убит Кастиэль. Но мать Сэма и Дина снова жертвует собой, чтобы окончательно запечатать Люцифера в другом мире. В это время на свет появляется ребенок Люцицфера, убивая этим свою мать. Нефилим растет не по дням, а по часам.

До недавнего времени оставалось лишь гадать, чего ждать в 13 сезоне, так как сценаристы и продюсеры хорошо охраняли тайны сюжета и не выдавали никаких подробностей. Как и предполагали фанаты, нефелим вернулся в 1 серии 13 сезона взрослым юношей. С первых минут Сэм и Дин смогли почувствовать могущество сына Люцифера, который разгуливает голышом в поисках отца. Он выбрал себе имя Джек. Братья Винчестеры бросаются на его поиски, пока он не успел уничтожить мир и в итоге все вместе оказываются в тюрьме. Там они смогли пообщаться с парнем поближе и узнали, что еще в утробе он выбрал себе в отцы Кастиэля.

Во время знакомства Дин с Сэмом не заметили, что на них и нефелима объявили охоту. Дин пытается воззвать к Богу, чтобы он вернул всех его погибших друзей, но, увы, его ни кто не услышал.

Тем временем Люцифер, взяв в "заложники" мать Винчестеров, готовит план мести.

Фото и видео : "ВКонтанкте / Сверхъестественное Supernatural , кадры из сериала