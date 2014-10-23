Петербургский суд разберется с уничтожением мха в Карелии на фестивале "Ладога Трофи"

Петербургский суд займется вредителем мха в Карелии. В республике в июне прошлого года проходил фестиваль "Ладога Трофи".

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит гражданское дело по иску Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры к Санкт-Петербургской общественной организации по развитию и поддержке транспорта и туризма "Офф-роуд клуб". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, с 4 июня по 12 июня 2022 года в Карелии проходил 26 международный фестиваль "Ладога Трофи". Организатор должен был следить за соблюдением требований природоохранного законодательства при подготовке маршрута.

В ходе проведенного осмотра лесных участков выявлен факт самовольного снятия, уничтожения лесной подстилки, мха и подобных лесных ресурсов в защитных лесах вследствие передвижения транспортных средств. Размер ущерба оценили в более 3 млн 800 тысяч рублей.

Истец просит взыскать эту сумму с "Офф-роуд клуб". Судом назначено предварительное судебное заседание.

Ранее сообщалось, что Мурманская область и Петербург налаживают туристические связи.

Фото: Piter.TV