Судебный пристав уговорил петербуржца лечить сына от рака

В Петербурге судебный пристав запугал мужчину возможными последствиями, если тот откажется лечить сына от рака.

Петербургский судебный пристав убедил мужчину отправить ребенка на лечение онкологического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба городского УФССП.

Известно, что сын уже проходил лечение в одной из специализированных петербургских больниц, и химиотерапия дала положительные результаты. Однако отец посчитал, что на этом этапе лечение можно закончить. Тогда мать и врачи пытались внушить мужчине обратное, но сделать это удалось лишь через суд.

Спустя некоторое время, по данному факту было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники судебного пристава пришли к мужчине домой и сообщили, что в случае отказа от лечения его ждут юридические последствия. Такие новости напугали петербуржца, и уже на следующий день ребенок продолжил лечение.

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