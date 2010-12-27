Петербурженка, воткнувшая расческу в голову ребенку, отправится в СИЗО

Суд решил выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Московском районном суде приняли решение о заключении петербурженки Снежаны Русецкой под стражу. Она пробудет под присмотром правоохранительных органов до 14 октября. Адвокат фигурантки дела заявил, что постановление будет обжаловано.

Напомним, что недавно женщина ударила двухлетнюю девочку расческой по голове. Как отмечают оперативники, пострадавшая приходится злоумышленннице племянницей. Ребенок страдает задержкой психологического развития. В результате инцидента несовершеннолетняя малышка оказалась в больнице: один из железных зубчиков впился ей в голову и пробил череп. Малышка получила тяжкий вред здоровью. Сама виновница событий просила судью выбрать наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд не допустил возможности давления преступницы на мать пострадавшей. К тому же, родственники проживают в одной квартире и неизбежен конфликт.

Фото: Piter.tv