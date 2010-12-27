Суд отправил главу "Питер-констракшн" под домашний арест

Мужчина проведет время в изоляции, пока не состоится слушание по делу.

Генеральный директор строительной компании "Питер-констракшн" отправился под домашний арест. Тимофея Поздникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при продаже квартир в жилом комплексе "Охта-Модерн" по Большеохтинскому проспекту.

Решением Выборгского районного суда мужчину оставили ждать заседания в домашних условиях, хотя сторона обвинения настаивала на заключении под стражей.

Здание не могут достроить в течение 13 лет. Кроме этого, организация допустила двойную продажу квартир дольщикам. Сейчас предприятие инициировало процедуру признания себя банкротом. несколько сотен петербуржцев так и не получили новое жилье.

Фото: Piter.tv