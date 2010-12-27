Бывший ректора Института управления и права выплатит штраф за хищение 10 миллионов

Бывшего ректора частного Института управления и права приговорили за хищение 10 миллионов.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Владимира Дежкина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В ходе следствия было установлено, что ректор частного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский институт управления и права" Владимир Дежкин прикарманил доходы сотрудников института за два года, начиная с 2012 года. Также Дежкин решил присвоить денежные средства, рассчитанные на хозяйственные нужды института. Общая сумма хищения составила более 10 миллионов рублей.

Имея реальную возможность обеспечить полную выплату заработной платы, полностью не выплачивал ее сотрудникам НОЧУ ВПО, а всего не выплатил заработную плату за указанный период на общую сумму 3 338 014 рублей 42 копейки. Пресс-служба судов

Подсудимый свою вину полностью признал. Владимиру Дежкину предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также возместить в полном объеме похищенные средства -10 миллионов 979 тысяч рублей.