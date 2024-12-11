Петербуржец, разводивший рыбок в ванной, заплатит соседке 235 тыс. рублей за протечки

Управляющая компания подтвердила наличие повреждений в квартире истицы вследствие протечек.

Кировский районный суд рассмотрел иск жительницы Петербурга к своему соседу о возмещении ущерба, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина заявила, что в июне, августе и сентябре 2023 года её квартира на Дачном проспекте подвергалась затоплениям из-за действий собственника расположенной выше квартиры. Ответчик разместил в своей квартире ванну, предназначенную для разведения рыб. Управляющая компания подтвердила наличие повреждений в квартире истицы вследствие протечек.

Ответчик не оспаривал факты, изложенные в иске, однако выразил несогласие с суммой компенсации. Согласно экспертизе, стоимость восстановительных работ составила 234 302 рубля.

Суд принял решение взыскать с ответчика 234 302 рубля в качестве возмещения ущерба, 6500 рублей за составление оценочного отчёта, 1000 рублей за изготовление копии данного отчёта, 300 рублей за почтовые расходы и 5500 рублей в счёт оплаты государственной пошлины.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")