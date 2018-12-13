Суд лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Футболист оказался на скамье подсудимых за использование телефона во время управления автомобилем.

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем на полгода лишился водительских прав. Об этом сообщает зарубежное издание Sky News.

По информации СМИ, футболист оказался на скамье подсудимых за использование телефона во время управления автомобилем. Звезду с мобильником за рулем заметил житель Лондона. В Англии это считается серьезным правонарушением.

Свою вину Бэкхем полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения водительских прав полгода и штрафа в размере 750 фунтов.

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