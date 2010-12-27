Восемнадцатилетних школьников не заберут в армию: судьи решили, что сначала нужно отучиться

Молодые люди добились внесения поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". Теперь 18-летним школьникам не грозит армия.

Конституционный суд России согласился с несправедливостью закона "О воинской обязанности и военной службе". В связи с этим документ подлежит некоторым поправкам. Дело в том, что две "учебные" отсрочки должны быть предоставлены именно для получения высшего образования, при этом учитывается, что совершеннолетие могло наступить в школе. Об этом говорится в судебном решении, вынесенном после рассмотрения жалобы жителя Саранска.

Граждане, которые относятся к одной и той же категории, оказываются в неравных условиях с точки зрения возможности получения высшего образования по программе магистратуры только потому, что одни достигли 18-летия до окончания школы и воспользовались отсрочкой, а другие не достигли, и поэтому в такой отсрочке не нуждались. Судья КС Юрий Рудкин

В связи с этим, федеральному законодателю предстоит корректировать действующий закон так, чтобы школьная отсрочка для 18-летних старшеклассников не учитывалась. Стоит отметить, что поправки не будут действовать для тех, кто оставался в школе на второй год, а также для тех, кто пошел в первый класс позже 6-7,5 лет.

Остальные молодые люди смогут спокойно закончить школу, а после получить высшее образование, которое включает и бакалавриат и магистратуру.

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