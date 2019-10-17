Суд арестовал на 2 месяца троих убийц девушки, которая поехала продавать машину

Сегодня состоялось заседание суда, на которых убийц молодой матери отправили под арест на 2 месяца. Троица в зале суда раскаялась в содеянном.

Троих убийц молодой 27-летней девушки в Екатеринбурге суд отправил на 2 месяца за решетку.

10 октября 27-летняя девушка поехала в Екатеринбург, чтобы продать автомобиль "Ауди". По сообщениям в СМИ деньги ей нужны были, чтобы расплатиться с ипотекой. Девушка уехала и пропала. По факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Позднее в Челябинской области был обнаружен у перекупщиков автомобиль, на котором были следы крови. Кроме того в Челябинске задержаны подозреваемые в убийстве трое, официально неработающих, человека. Двое мужчин 1977 и 1990 г.р., а также женщина, 1988 г.р.

При осмотре мест происшествия в одном из канализационных коллекторах в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга было найдено тело убитой женщины. Следствием установлено, причастность этих граждан в убийстве молодой женщины по предварительному сговору (группой лиц) в корыстных целях.

Сегодня, 17 октября, состоялось заседание суда, на котором преступную троицу арестовали на 2 месяца. По сообщениям в СМИ, преступники раскаялись в содеянном. Один из них на суде расплакался.

Фото и видео: СУ СК РФ по Свердловской области