В Disney раскрыли даты выхода новых фильмов Marvel

График лент запланирован вплоть до 2023 года.

Кинокомпания Disney назвала даты выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал Deadline.

Так в 2020 году выйдут два фильма - "Черная Вдова" (1 мая) и "Вечные" (6 ноября). Через год на экранах появятся ленты "Шан-Чи и легенда десяти колец" (12 февраля), "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая) и "Тор: любовь и гром" (5 ноября).

На 2022 Disney запланировали четыре релиза супергеройских фильмов. Фанаты увидят "Черную Пантеру 2" (6 мая) и три неизвестных проекта от Marvel (18 февраля, 29 июля и 7 октября).

Еще один неизвестный проект от студии Marvel выйдет 17 февраля 2023 года.

Видео: YouTube/