Студентка колледжа отравилась транквилизатором в квартире на Ириновском проспекте

Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В четверг, 30 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней девушки, студентки 2 курса Киновидеотехнического колледжа, с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мать пострадавшей рассказала, что в ночь на 29 сентября ее дочка отравилась транквилизатором, который выписал по рецепту врач. Семья девочки полная, на учете в ОДН не состоит.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка отравилась антидепрессантами.

Фото: Piter.TV