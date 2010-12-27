В Петербурге студентка СПБГУ сдала преподавателей - сексистов

Студентка магистратуры СПбГУ развесила по университету плакаты с сексистскими цитатами преподавателей.

В Санкт-Петербургском государственном университете студентка первого курса магистратуры факультета международных отношений развесила по учебному учреждению плакаты, на которых карусются, по мнению, ученицы, сексистские цитаты преподавателей. Кроме того, девушка решила разместить фотографии в социальных сетях.

Студентка отметила, что не хочет запятнать имя своего факультета, где преподают блестящие педагоги. Однако она считает, что факультет международных отношений является примером сексизма в высшем образовании и политике.

На плакатах оможно увидеть следующие фразы: "Женщинам не место в политике", "Посмотрим, есть ли в вас что-то помимо красоты", "Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках", "Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять пост-позитивизм".

Фото: "ВК"