Студенты ИТМО придумали мороженое для роста мышечной массы

Студенты кафедры прикладной биотехнологии уверяют: этот продукт может стать альтернативой протеинового коктейля или батончика.

В Университете ИТМО студенты придумали мороженое, которое помогает стать стройным. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

Студенты кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО уверяют: этот продукт может стать альтернативой протеинового коктейля или батончика. В основе мороженого нет сахара, зато очень много белка. В состав сладости также не включили искусственные красители и ароматизаторы. Придумала данный продукт старший лаборант кафедры Малика Абдуллаева. В работе ей помогали магистранты программы "Технологическое предпринимательство" университета.

В 100 граммах полученного продукта содержится 17,5 граммов белка, 1,9 граммов жира и 4,7 грамма углеводов. В итоге в таком количестве мороженого всего 105,9 килокалорий. Малика Абдуллаева, старший лаборант кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО

Оказыывается, Малика Абдуллаева увлекается спортом и часто отказывается от сладкой и мучной еды.. Чтобы облегчить свою "участь", девушка решила создать вкусный продукт, который она могла бы есть, не боясь испортить фигуру.

Новое мороженое будет называться Pro&Ice. В переводе с английского эти слова означают "протеиновое мороженое".

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