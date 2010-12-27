Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Студенты ИТМО придумали мороженое для роста мышечной массы
Сегодня, 12:54
0
alexandra08
174

Студенты ИТМО придумали мороженое для роста мышечной массы

0
 
 

Студенты кафедры прикладной биотехнологии уверяют: этот продукт может стать альтернативой протеинового коктейля или батончика.

В Университете ИТМО студенты придумали мороженое, которое помогает стать стройным. Об этом сообщает издание "Мойка 78". 

Студенты кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО уверяют: этот продукт может стать альтернативой протеинового коктейля или батончика. В основе мороженого нет сахара, зато очень много белка. В состав сладости также не включили искусственные красители и ароматизаторы. Придумала данный продукт старший лаборант кафедры Малика Абдуллаева. В работе ей помогали магистранты программы "Технологическое предпринимательство" университета.

В 100 граммах полученного продукта содержится 17,5 граммов белка, 1,9 граммов жира и 4,7 грамма углеводов. В итоге в таком количестве мороженого всего 105,9 килокалорий.

Малика Абдуллаева, старший лаборант кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО

Оказыывается, Малика Абдуллаева увлекается спортом и часто отказывается от сладкой и мучной еды.. Чтобы облегчить свою "участь", девушка решила создать вкусный продукт, который она могла бы есть, не боясь испортить фигуру.

Новое мороженое будет называться Pro&Ice. В переводе с английского эти слова означают "протеиновое мороженое".

Фото: pixabay.com

Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Загрузка...
5