Студенты из Гатчины прошли квест-расследование

Мероприятие прошло как детективный квест с помощью мобильных устройств.

В минувшую субботу, 26 января учащиеся "ГИЭФПТ" провели собственное расследование. Мероприятие прошло как детективный квест с помощью мобильных устройств. В общей сложности, им необходимо было пройти порядка семи станций и дойти до конечной точки квеста — суконной фирмы в прошлом, нынче Гатчинского Дворца Молодежи.

Первой квест прошла команда "Амигос". Ей в след дышали "Жены Шерлока". Нужно сказать, что девушки из этой команды оказались самими спортивными: расстояния между станциями они преодолевали бегом.

На финише уже замерзших участников ждали горячий чай и пицца. На память о субботних приключениях всем студентам были подарены сувениры с логотипом ГДМ.

Молодым людям пожелали новых достижений в учебе и личностных стремлений.

Источник: gatchina-news.ru