Студента петербургского ИТМО признали лучшим программистом мира

В пятый раз россиянин одерживает победу в данном состязании.

Петербургский студент Геннадий Короткевич в пятый раз стал лучшим программистом мира. Конкурс проводится Google Code Jam. Молодой человек является учащимся университета ИТМО. О ситуации сообщила пресс-служба учреждения.

Представители ВУЗа рассказали, что накануне 23-летний Короткевич стал лучшим специалистов в турнире по программированию, проходящем в канадском городе Торонто. За все испытания российский участник набрал 104 балла. С таким результатом он побил собственный рекорд, став пятикратным победителем соревнования.

По техническому заданию участники должны были за четыре часа решить пять алгоритмических задач. Сам герой событий отметил, что в 2-18 года правила несколько видоизменились, но ему удалось подстроиться под новый режим.

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