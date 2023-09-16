Студент-петербуржец занял второе место на всероссийской школе веб-дизайна

Лев представил обновленную дизайн-концепцию одного из сервисов цифровой экосистемы.

Цифровая экосистема подвела итоги бесплатной всероссийской школы веб-дизайна для подростков и молодых специалистов на платформе "Поколение М". Студент из Петербурга Лев Чаганов занял второе место, опередив участников со всей страны, и прошел стажировку в компании, пишет spb.aif.ru.

Лев представил обновленную дизайн-концепцию одного из сервисов цифровой экосистемы. Он предложил улучшить внешний вид музыкального стриминга, добавив темную тему и функцию выбора любимых артистов. Эти предложения продемонстрировали его стремление к улучшению пользовательского опыта. Проект Льва был признан одним из лучших среди десятков представленных работ. В результате студент прошел онлайн-стажировку в команде и получил карьерные консультации от специалистов экосистемы.

Лев занимается дизайном более года, прошел разнообразные курсы и продолжает искать возможности для профессионального роста. Он уже выполнял проекты, включая переделку страниц на сайте, но хотел углубить знания в интерфейсном и коммуникационном дизайне и понять, как совмещать работу в штате и фриланс. Специалисты также объяснили молодому человеку, как структурировать портфолио, работать с командами и фриланс-заказчиками, ставить карьерные цели и разрабатывать стратегии.