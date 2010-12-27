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Студент из Узбекистана изнасиловал старшеклассницу в Петербурга
Сегодня, 20:43
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TretyakovaS

Студент из Узбекистана изнасиловал старшеклассницу в Петербурга

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Предполагаемого преступника задержали и передали в Следственный комитет.

Петербургская полиция задержала студента из Узбекистана по подозрению в изнасиловании школьницы. 

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел в съемной квартире в Калининском районе, где и был в последствии задержан злоумышленник. Заявление на него написала мать девочки — 36-летняя петербурженка. По ее словам, 9 марта вечером в съемной квартире 19-летний гражданин Узбекистана изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Приезжий учится на 4 курсе радиотехнического колледжа, девочка - в девятом классе.

Предполагаемого преступника задержали и передали в Следственный комитет.

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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