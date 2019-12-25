Строительный бизнес пытается прорваться во власть в Сергиевском

Угрозу тотальной уплотнительной застройки Выборгского и Калининского районов их жители видят в выдвижении на госдумовские праймериз по 213 округу вице-президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Мороза. Своими опасениями они делятся с в письме, направленном в адрес генсовета партии "Единая Россия".

По мнению жителей, депутатский мандат откроет дорогу строительному бизнесу, а самому Морозу поможет получить неприкосновенность, в случае расследования дел, связанных с его прошлым.

В четверг, 13 мая, свою кандидатуру на праймериз по 213-му Северному Госдумовскому округу выдвинул вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. Своим официальным местом работы он указал Ремонтно-строительную компанию "ЕвроСол", в которой трудится заместителем гендиректора. Действующим депутатом в 213-м округе является Евгений Марченко.

Пробиться в Госдуму Антон Мороз безуспешно пытается на протяжении уже пяти лет. В 2016 году он выдвигался на праймериз во Всеволожском районе Ленобласти в 111-м округе. В 2017-м надеялся избраться на довыборах в соседнем 112-м округе.

Выдвижение Антона Мороза вызвало переполох среди жителей Калининского и Выборгского районов, в границах которых располагается 213-й округ. В пятницу, 14 мая, они обратились с письмом к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку, сообщил портал Pravda.ru. Они опасаются, что кандидат, ранее не имевший никакого отношения к этой избирательной территории и мало знакомый местным жителям, которые выбирают депутатов на праймериз, может попытаться сфальсифицировать их результаты.

"Выдвижение по 213 избирательному округу может быть нужно ему, чтобы будучи, став депутатом ГосДумы, иметь возможность уйти от ответственности перед законом, а также, чтобы открыть дорогу строительному бизнесу и окончательно застроить Выборгский и Калининский районы. В наших районах и так очень много случаев уплотнительной застройки, которая разрушает нашу жизнь. Мы все, жители Выборгского и Калининского районов, пострадали от недобросовестных строителей. Нас здесь большинство. Еще одного строителя с депутатским мандатом мы не переживем", - констатируют жители в своем обращении на имя Андрея Турчака.

"У нас есть свой достойный представитель от "Единой России" Евгений Марченко, который много лет трудится на округе и постоянно оказывает нам помощь и поддержку. Мы готовы за него голосовать, поддержим его и в его лице партию "Единая Россия". В противном случае мы не будем голосовать за "Единую Россию" и призовем всех жителей сделать то же самое" – написали жители.

В заявлении на выдвижение Антона Мороза указано, что он имеет высшее образование и является бакалавром. Тема образования - больная для новоиспеченного кандидата в Госдуму, считают жители. Существуют интернет-публикации, в которых ставится под сомнение подлинность его диплома, выданного Санкт-Петербургским политехническим университетом. Подпись была поставлена еще в 2014 году. Тогда в СМИ попали справки, выданные политехническим университетом и Кабардино-Балкарским государственным университетом. Первый подтвердил, что в 2006 и 2007 годах Мороз проходил обучение в заведении. ОДнако зачислен в университет он был на основании академической справки, якобы выданной Кабардино-Балкарским университетом. По этой справке ему были перезачтены 49 дисциплин из 54-х. Так вот в 2014 году Кабардино-Балкарский университет в официальном ответе на запрос за подписью проректора А. Г. Кажарова констатировал: "Мороз Антон Михайлович в период с 1999 года по настоящее время в студентах не числился" и никакую академическую справку в университете ему не выдавали.