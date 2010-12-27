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Дорога Жизни осталась без света из-за рабочих строительной компании
Сегодня, 15:11
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Shdaria
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Дорога Жизни осталась без света из-за рабочих строительной компании

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Строительная компания "Петрострой" повредила коммуникации экскаватором.

Строительная компания "Петрострой", которая занимается постройкой жилого комплекса "Северный вальс", оставил без электричества дорогу жизни. Рабочие оборвали два силовых кабеля, с помощью которых освещалась трасса. Об этом сообщает "Мойка78".

Сейчас на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. На месте аварии трудятся специалисты Всеволожского дорожного ремонтно-строительного управления, отвечающего за содержание трассы "Санкт-Петербург – Морье". К слову, подрядчик готов предоставить дорожникам необходимую технику и материалы.

Представители дорожного комитета Лнинградской области 

Известно, что коммуникации на седьмом километре были повреждены экскаватором.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Теги: дорога жизни осталась без света , новости ленобласти , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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