Дорога Жизни осталась без света из-за рабочих строительной компании

Строительная компания "Петрострой" повредила коммуникации экскаватором.

Строительная компания "Петрострой", которая занимается постройкой жилого комплекса "Северный вальс", оставил без электричества дорогу жизни. Рабочие оборвали два силовых кабеля, с помощью которых освещалась трасса. Об этом сообщает "Мойка78".

Сейчас на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. На месте аварии трудятся специалисты Всеволожского дорожного ремонтно-строительного управления, отвечающего за содержание трассы "Санкт-Петербург – Морье". К слову, подрядчик готов предоставить дорожникам необходимую технику и материалы. Представители дорожного комитета Лнинградской области

Известно, что коммуникации на седьмом километре были повреждены экскаватором.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области