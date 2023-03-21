Спектакль "Странная миссис Сэвидж"

Постановку покажут 8 июня в Молодежном театре на Фонтанке. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Главная героиня попала в сумасшедший дом, куда поместили и ее приемных детей. Дети развращены деньгами и им непонятно желание матери делать людей счастливыми. В лечебнице героиня встречается с другими пациентами, во время диалога с которыми она понимает, что мир "немного ненормальных людей" намного лучше. Вы узнаете, как люди необычно выражают свою любовь, зачем надо ходить по краю ковра, почему нельзя спать ночью. Миссис Сэвидж вернется в обычный мир, котором будет творить добро. Жизнь героини будет совсем другой.

Фото: ВКонтакте / Молодёжный театр на Фонтанке