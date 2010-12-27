Оппозиционерке из Петербурга пришлось накладывать гипс после задержания на митинге Навального

Сторонница Навального утверждает, что получила травму из-за действий правоохранительных органов.

Анастасия Осипова получила травму после того, как ее задержали представители ОМОН в Петербурге. Активиста пришла на акцию протеста против пенсионной реформы, организованную сторонниками Алексея Навального. Как отмечает сама оппозиционерка, повреждения организма она получила от правоохранительных органов.

Об инциденте девушка заявила в собственном аккаунте в социальной сети Twitter. Пострадавшую отправили на карете скорой помощи в Елизаветинскую больницу вместе с конвоем. Известно, что медикам пришлось наложить петербурженка гипс.

Напомним, что ранее мы писали, что в результате проведения митинга в Северной столице было задержано более 300 человек. Полиция взяла оппозиционеров в кольцо на Пироговской набережной.

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