Стендап-экскурсия по Санкт-Петербургу

Прогулка запланирована на 26 мая. Начало в 15:00. Старт у памятника Сергею Довлатову. Возрастные ограничения: 18+

Пешую экскурсию по городу на Неве проведет стендап-комик. Организаторы обещают шутки, дружелюбную обстановку и много интересных и веселых фактов.

Вместо сцены комики выбрали улицы, дворы и парадные исторического центра. Жители и туристы посмотрят на Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова под другим углом. Пройдутся участники пешего стендап-шоу и по любимым точкам неформалов 80-х. Без внимания не останутся места, которые завирусились в популярных соцсетях.

Во время экскурсии будет использоваться система радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни один мем.

Фото: Unsplash