Петербуржцев приглашают стать донором накануне Международного женского дня

Желающих сдать кровь примут на 7 пунктах переливания города.

"Фонд Доноров" приглашает петербуржцев сдать кровь в эту субботу, 5 марта. В Петербурге пройдет традиционная весенняя донорская акция "Красота спасает мир!".

Желающих ждут в 7 пунктах переливания, а 3 отделения примут желающих внести данные в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

Мероприятие поддержат специальные гости: рок-музыкант, основатель и лидер группы "Камикадзе" Андрей Митрошин, актер дубляжа Владимир Маслаков и генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

На акцию необходимо зарегистрироваться. Отмечается, что в некоторых отделениях без записи не смогут принять. Также перед донацией необходимо ознакомиться с подготовкой и противопоказаниями.

Фото: Piter.tv