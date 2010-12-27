Неизвестный хулиган сломал челюсть школьнику на Каменноостровском проспекте

В Петроградском районе мужчина избил старшеклассника. Пострадавшему требуется операция на челюсти.

Правоохранительные органы Петроградского района разыскивают преступника, напавшего на старшеклассника. Неизвестный мужчина избил школьника, когда тот вышел, чтобы выгулять собаку.

Инцидент произошел 11 марта. В 19 детскую больницу имени Раухфуса обратился 16-летний подросток, который сообщил врачам о нападении на себя. Медики обнаружили а пациента поврежения: сломанный двусторонний перелом костей челюсти. Ребенок травмировался без смещения обломков. Однако, юноше требуется хирургическое вмешательство. В настоящее время жертва госпитализирована.

Полиция установила, что злоумышленник подкараулил жертву у дома под номером 44 на Каменноостровском проспекте. Поиски разбойника продолжаются. В его отношении возбуждено уголовное дело.

