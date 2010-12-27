Старинную дачу в историческом районе Шувалово признают памятником

В районе Нижнего Суздальского озера появится новый памятник культуры.

Во Фрунзенском районе Петербурга в историческом округе Шувалово чиновники собираются признать одну их построек историческим зданием. Внимание представителей власти направлено на дачу, расположенную по Софийской улице, 5. Эксперты отметили, что объект имеет архитектурную и градостроительную ценность. Об этом сообщает пресс-службы КГИОП.

Особняк создан в формах эклектики периода конца ХIХ века. Специалисты остались довольны состоянием дома, сохранившегося практически без коррективов во внешнем облике.

Фото: Piter.tv