На вход станция работает как обычно.

В час дня 23 января станцию метро "Невский проспект" закрыли на выход пассажиров на канал Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе подземки, такая мера связана с большим пассажиропотоком.

Станция работает только на вход.

Фото: Piter.TV