В час дня 23 января станцию метро "Невский проспект" закрыли на выход пассажиров на канал Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе подземки, такая мера связана с большим пассажиропотоком.
Станция работает только на вход.
Фото: Piter.TV
На вход станция работает как обычно.
В час дня 23 января станцию метро "Невский проспект" закрыли на выход пассажиров на канал Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе подземки, такая мера связана с большим пассажиропотоком.
Станция работает только на вход.
Фото: Piter.TV
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