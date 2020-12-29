  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию метро "Невский проспект" закрыли на выход
Сегодня, 13:04
93
himif

Станцию метро "Невский проспект" закрыли на выход

0 0

На вход станция работает как обычно.

В час дня 23 января станцию метро "Невский проспект" закрыли на выход пассажиров на канал Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе подземки, такая мера связана с большим пассажиропотоком. 

Станция работает только на вход.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии