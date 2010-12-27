Станцию "Ленинский проспект" закрыли из-за подозрительного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Ленинский проспект" закрыли на вход и выход.

Во вторник, 5 сентября, не обошлось без закрытой станции метро: "Ленинский проспект" закрыли на вход и выход. Недоступными вестибюли стали в 15.14. Как уточняют в пресс-службе подземки, дело в бесхозном предмете. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажирам приходится дожидаться открытия станции на соседних платформах: "Автово" или "Проспект Ветеранов".

Проверка обычно занимает не много времени. Хотя иногда бесхозные предметы проверяют до сорока минут. Пассажиры также стоят около входа в метро. До вечернего часа пик пока еще долго, так что сильной давки из-за ЧП быть не должно.

Обновление. "Ленинский проспект" проверяли всего 13 минут. уже в 15.27 станцию открыли для пассажиров. Тревога была ложной. найденный предмет не представляет опасности.