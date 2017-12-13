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Станция "Площадь Ленина - 1" закрыта

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Вечером 13 декабря станция "Площадь Ленина - 1" закрылась из-за бесхозного предмета.

Станция петербургского метро "Площадь Ленина - 1" закрылась вечером 13 декабря из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

На станцию перестали пускать пассажиров в 19.40.

Ведется проверка.  

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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