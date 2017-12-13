Станция петербургского метро "Площадь Ленина - 1" закрылась вечером 13 декабря из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
На станцию перестали пускать пассажиров в 19.40.
Ведется проверка.
Сегодня, 20:10
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Станция "Площадь Ленина - 1" закрыта
Вечером 13 декабря станция "Площадь Ленина - 1" закрылась из-за бесхозного предмета.
Станция петербургского метро "Площадь Ленина - 1" закрылась вечером 13 декабря из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.