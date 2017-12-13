Станция "Площадь Ленина - 1" закрыта

Вечером 13 декабря станция "Площадь Ленина - 1" закрылась из-за бесхозного предмета.

Станция петербургского метро "Площадь Ленина - 1" закрылась вечером 13 декабря из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



На станцию перестали пускать пассажиров в 19.40.



Ведется проверка.