Вечером 16 октября закрылась станция синей линии метро "Черная речка". Причина сбоя в штатном расписании метрополитена - бесхозный предмет. Об этом пишет "Фонтанка".
Двери "Черной речки" закрылись перед пассажирами в 20.19.
На данный момент специалисты исследуют бесхозный предмет.
Сегодня, 20:45
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"Черную речку" "закрыл" бесхозный предмет
Вечером 16 октября для петербуржцев и гостей города стала недоступна станция синей линии метро "Черная речка". Причина закрытия станции - бесхозный предмет. Об этом сообщает "Фонтанка".
Вечером 16 октября закрылась станция синей линии метро "Черная речка". Причина сбоя в штатном расписании метрополитена - бесхозный предмет. Об этом пишет "Фонтанка".