"Черную речку" "закрыл" бесхозный предмет

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Вечером 16 октября для петербуржцев и гостей города стала недоступна станция синей линии метро "Черная речка". Причина закрытия станции - бесхозный предмет. Об этом сообщает "Фонтанка".