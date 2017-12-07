Треть петербуржцев тратят меньше 50 тысяч рублей на машину за год

Петербуржцев спросили, сколько денег в год они тратят на свои автомобили. 33% участников сказали, что спускают на машину меньше 50 тысяч.

Жителей Северной столицы попросили оценить затраты на свои автомобили. Треть опрошенных (33%) заявили, что за год на машину у них уходит менее 50 тысяч. В эту сумму входит как траты на топливо, так и страхование, транспортный налог и расходы на текущий ремонт.

От 50 до 100 тысяч рублей в год тратят 21% опрошенных. Еще 9% опрошенных подсчитали, что топливо, ремонт и прочее за год обходится им в сумму от 100 до 150 тысяч рублей. А 10% и вовсе отдают за содержание своей машины 150-200 тысяч рублей. Опрос провели специалисты онлайн-автодиллера Carmart.