Стала известна причина провала новых "Людей в чёрном"

За первую неделю мирового проката блокбастер Sony собрал около 100 миллионов долларов, что считается провалом для фильма такого уровня.

Новыe "Люди в Черном" провалились в прокате из-за разногласий между режиссером фильма и продюсером. Такую версию описало издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на свои источники.

СМИ стало известно, что во время съемок и продюсер ленты Уолтер Паркс (классическая трилогии про "Людей в Черном") постоянно вмешивался в процесс и дорабатывал сценарий, написанный Артом Маркумом и Мэттом Холлоуэйм ("Железный человек"). Из-за этого исполнители главных ролей получали новые страницы текста чуть ли не каждый день, а режиссер картины Ф.Гэри Грей ("Голос улиц", "Форсаж-8") собирался и вовсе оставить проект.

После съемок руководству студии Sony показали две версии фильма ­– Грея и Паркса, из которых они выбрали вариант второго. Именно его зрители увидели в кинотеатрах. Решение студии, а также ее бездействие во время явного конфликта между участниками съёмочного процесса THR также называет одной из причин провала ленты.

Напомним, что "Люди в черном: Интернэшнл" в основном получили негативные отзывы от фанатов и критиков. За первую неделю мирового проката блокбастер Sony собрал около 100 миллионов долларов, что считается провалом для фильма такого уровня.

Видео: Sony