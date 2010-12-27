Стало известно, какие маршруты автобусов будут работать в новогоднюю ночь

Жители Ленобласти смогут добраться до города в праздничную ночь.

В Новый Год девять самых востребованных автобусных маршрутов будут работать всю новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Региональное управление по транспорту достигло договоренности с транспортной компании "Питеравто". Таким образом, ночью можно воспользоваться маршрутами, которые связывают область со станциями метро. Напомним, подземка будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

Какие автобусы будут работать в Новый Год

Перечень маршрутов:

1. 596А — д. Кудрово — ст. м. "Ул. Дыбенко";

2. 692 – ст. м. "Ул. Дыбенко" — ЖК "Новый Оккервиль";

3. К-18 — г. Гатчина, пл. Богданова (микрорайон Аэродром) — Санкт-Петербург;

4. К-18А — г. Гатчина, ж/д платформа Мариенбург — Санкт-Петербург;

5. К-100 — г. Гатчина — Санкт-Петербург;

6. К-610 — ж/д станция Саблино — ст. м. "Звездная";

7. К-105а — д. Иннолово — ст. м. "Проспект Ветеранов";

8. С-565 — г. Кировск — ст. м. "Ул. Дыбенко";

9. К-486В — дер. Горбунки — ст. м. "Проспект Ветеранов".