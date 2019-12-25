Стало известно, как защитить аккумулятор от жары и холода

Графеновая пена поможет в выравнивании температуры.

Исследователи из Университета Пердью провели эксперимент и выяснили, что графеновая пена способна защитить аккумуляторы от перегрева и холода. Об этом сообщает nature.com.

Данный наноматериал служит так называемым выравнивателем температуры. Исследователи подчеркивают, что литий-ионные аккумуляторы, которые в том числе используются в мобильных телефонах, на жаре и холоде быстро разряжаются. Эта проблема становится более острой по мере роста мощностей батарей.

Ученые взяли вспененные листы углерода толщиной в один атом и создали материал, который сжимаясь и расширяясь под действием температур, становится то изолятором, то проводником тепла.

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