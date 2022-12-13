Стало известно, что сбой в работе метро вызвал сломанный светофор

Он сломался в 18:39.

В Петербурге на зеленой ветке метро произошел сбой. Интервал движения поездов между станциями "Василеостровская" и "Гостиный двор" увеличен. Поезда едут со скоростью 20 км/ч. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Причиной сбоя стал светофор, он сломался в 18:39. По словам пассажиров, поезда встали в обе стороны, а в вагонах, остановившихся в тоннелях, движения нет около 15 минут.

Ранее на юго-западе Петербурга в небе заметили два военных вертолета. В ЗВО рассказали, что это "обычные учебно-тренировочные полеты".

Фото: Piter.tv

