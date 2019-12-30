Стали известны подробности о связях Евгения Пригожина с патриархом Кириллом и РПЦ

В середине января часть СМИ осветила тему материального достатка главных лиц Русской Православной Церкви. Кроме распространения информации об элитных автомобилях и недвижимости, журналисты связали патриарха Кирилла и известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным "Собеседника", связь патриарха Кирилла и предпринимателя Евгения Пригожина весьма запутанна: глава РПЦ знаком с некой Лидией Леоновой, которая защищала его интересы. Ее полная тезка является соучредителем ООО "Владолид" вместе с Владимиром Лыпарем, который, в свою очередь, оформлен и как гендиректор ООО "Конкорд". Компанией с одноименным названием владеет бизнесмен Евгений Пригожин.

Издания не приводят доказательств, что это та же Лидия Леонова, а не просто тезка. Плюс ко всему, компаний с названием "Конкорд" в России сотни, поэтому точно определить, связан ли конкретный "Конкорд" с Евгением Пригожиным, не представляется возможным – данные выписок из Единого государственного реестра юридических лиц не совпадают.

Дополнительной зацепкой и "доказательством" контакта патриарха и бизнесмена журналисты посчитали фонд "Прииди и Виждь", одним из учредителей которого названа супруга петербургского предпринимателя Любовь Пригожина. Фонд не имеет прямого отношения к патриарху Кириллу, его главная цель - восстановление нескольких объектов в селе Сура Архангельской области, на родине Иоанна Кронштадтского, в том числе Сурского женского монастыря. Инициатором реконструкции является священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга Николай Беляев, который действительно давно и близко знаком с семьей Пригожиных: Любовь Валентиновна – постоянная прихожанка Иоанновского прихода.

Фото: gov.ru