Станцию метро "Академическая" закроют на 11 месяцев

В Петербурге закроют "Академическую", но для пассажиров сделали удобным наземный транспорт.

В Санкт-Петербурге в конце июля закроют станцию метро "Академическая" на капитальный ремонт, об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.Также в письме уточнили, что ремонтные работы продлятся 11 месяцев.

В связи с этим, трассы "социальных" автобусных маршрутов №№ 102, 153, 178 изменятся с продлением до станции метро "Гражданский проспект". Трассу автобусного маршрута № 61 планируется изменить с прохождением станции метро "Политехническая", где на улице Гидротехников будет создана временная остановка.

Также, трамвайный маршрут № 38 будет доходить до железнодорожной станции "Кушелевка", а трамвайный маршрут № 61 продлевается до станции метро "Выборгская".

Маршрутки тоже изменят свой путь на 11 меясцев: № К-50 продлевается до Нартовской улицы в связи с закрытием № К-330; маршруты №№ К-9, К-72, К-193 изменяются с учётом подвоза граждан к станции метро "Политехническая", маршрут № К-278А изменяется с учетом подвоза пассажиров к станции метро "Площадь Мужества" и отмены левых поворотов на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Науки; в связи с закрытием маршрута К-278 изменяется маршрут № К-325 на участке прохождения по Учебному переулку.

Фото: Piter.tv