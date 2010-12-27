Стал известен стартовый состав "Зенита" против норвежской сборной "Мольде"

В нападении будут Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Вечером 23 августа, "Зенит" огласил стартовый состав игроков перед игрой с норвежской сборной "Мольде". Об этом стало известно благодаря олфициальной странице футбольного клуба.

Согласно списку, на воротах будет стоять Андрей Лунев, а в защите будут Миха Мевля, Александр Анюков, Бранислав Иванович и Игорь Смольников. В нападении же сыграет Себастьян Дриусси и Дзюба.

На скомейке запастных ожидать выхода на поле будут Евгений Чернов, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Антон Заболотный, Луиш Нету и Юрий Лодыгин.

Напомним, что в матче не примут участие Леоандро Паредес из-за красной карточки, и Кристиан Нобоа, который получил травму.

Фото: Pixabay