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Стал известен стартовый состав "Зенита" против норвежской сборной "Мольде"
Сегодня, 19:26
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IRINA_CHALKINA
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Стал известен стартовый состав "Зенита" против норвежской сборной "Мольде"

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В нападении будут Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Вечером 23 августа, "Зенит" огласил стартовый состав игроков перед игрой с норвежской сборной "Мольде". Об этом стало известно благодаря олфициальной странице футбольного клуба. 

Согласно списку, на воротах будет стоять Андрей Лунев, а в защите будут Миха Мевля, Александр Анюков, Бранислав Иванович и Игорь Смольников. В нападении же сыграет Себастьян Дриусси и Дзюба. 

На скомейке запастных ожидать выхода на поле будут  Евгений Чернов, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Антон Заболотный, Луиш Нету и Юрий Лодыгин.

Напомним, что в матче не примут участие Леоандро Паредес из-за красной карточки, и Кристиан Нобоа, который получил травму. 

Фото: Pixabay

Теги: зенит
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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