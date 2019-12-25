Стал известен шорт-лист поэтической премии Аркадия Драгомощенко

В список вошли поэты из разных городов России.

В воскресенье, 4 октября, в Европейском университете Петербурга огласили имена поэтов, вошедших в шорт-лист ежегодной поэтической премии Аркадия Драгомощенко. Об этом сообщила "Фонтанка".

В список вошли выпускающий редактор онлайн-издания "Ф-письмо" Лолита Агамалова из Москвы, поэт Георгий Мартиросян из Белгорода, художница Наталья Михалева из Перми, Анна Родионова из Нижнего Новгорода, а также студент московского НИУ ВШЭ Гликерий Улунов. Ознакомиться со стихотворениями номинантов можно на сайте.

Премия присуждается авторам России, "чьи тексты намечают новые направления и возможности современной поэзии". Лауреат получит 70 тысяч рублей, а финалисты – по 15 тысяч рублей.

Отметим, что в 2019 году в шорт-лист премии вошел петербургский поэт Влад Гагин.

Ранее мы писали, что лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга.

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