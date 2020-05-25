Стабильный интернет окутал многоэтажки в Шушарах

МегаФон провёл масштабную модернизацию сотовой сети в поселке Шушары Санкт-Петербурга. На действующем телеком‑оборудовании специалисты развернули дополнительный слой LTE в высокочастотном диапазоне. В результате скорость мобильного интернета на территории густонаселенного поселка выросла на 15%.

Поселок Шушары активно развивается – строится большое количество новых жилых кварталов, создается необходимая инфраструктура: школы и детские сады, взрослые и детские поликлиники, открыты магазины, кафе и рестораны. Все это, а также непосредственная близость к городу привлекает большое количество жителей, которые активно используют мобильную сеть. Для удовлетворения спроса МегаФон расширяет свою сеть, ориентируясь при этом на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов Big Data. В Шушарах инженеры оператора модернизировали существующие объекты связи, а также построили новое телеком оборудование.

На всех уже установленных в поселке базовых станциях оператора была проведена модернизация и рефарминг, позволившие развернуть LTE на частотах, ранее задействованных под сеть 3G, а также была запущена новая базовая станция. Запуск LTE в новом диапазоне в комплексе с новым строительством помог увеличить скорость мобильного интернета на 15%. Обновление коснулось как жилых кварталов, так и промышленной зоны, а также близлежащего участка КАД и трасс М-10 и М-11. Теперь независимо от уровня нагрузки в каждой точке пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн‑игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях, а водители оставаться на связи в пути и пользоваться онлайн-навигаторами.

Мы видим какими активными темпами развиваются Шушары, здесь проживает почти 150 тыс. человек, строятся социальные объекты, работают многочисленные предприятия и структуры. Для удовлетворения возрастающего спроса на мобильные услуги мы провели модернизацию более 30 объектов связи и за счет рефарминга увеличили на 10 МГц полосу частот под самый востребованный стандарт связи – LTE. Это позволило большему количеству наших абонентов одновременно выходить в сеть на высоких скоростях. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Наличие качественной сотовой связи на всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области важная задача МегаФона, которая решается планомерной работой инженеров в регионе. Недавно специалисты оператора провели модернизацию сети в туристических локациях города Пушкин.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)