В Петербурге почти на месяц продлили срок для восстановления благоустройства

В этом году агротехнический период, во время которого можно восстанавливать благоустройство после проведения земляных работ, закончится 12 ноября. Отметим, что обычно сезон закрывают 15 октября.

Как сообщает "Фонтанка", в 2017 году агротехнический период, во время которого можно восстанавливать благоустройство после проведения земляных работ, закончится 12 ноября. Обычно закрытие сезона проводится 15 октября.



Соответствующее решение комитета по благоустройству 11 октября было опубликовано на сайте Смольного. По правилам благоустройства территории Северной столицы в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, агротехнический период устанавливается с 16 апреля по 15 октября,но все могут изменить погодные условия. Так, этот период может быть либо продлен, либо сокращен. Период времени проведения работ определяется по температуре грунта и наружного воздуха. Если же организация, которая проводит земляные работы, не успевает прибраться за собой в это время, ей продлевают ордер и окончательное она закрывает его уже весной.



Отметим, что в прошлом году агротехнический период был плановым, с 16 апреля по 15 октября. В результате большой объем окончательного благоустройства перенесли на 2017 год. В частности, это связано с выполнением компанией "Ленэнерго" программы ликвидации задолженности по подключению потребителей.