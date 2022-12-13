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Средняя температура воздуха в Петербурге за 15 дней февраля составила -1,4 градуса
Сегодня, 10:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Средняя температура воздуха в Петербурге за 15 дней февраля составила -1,4 градуса

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Солнце светило 15,3  часа.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итог первой половины февраля. Средняя температура воздуха в Петербурге за 15 дней февраля составила -1,4 градуса.

Для примера  в 2016 году за этот же период температура была +1 градус, в 2012 году было холодно, и средняя температура достигала -15,9 градуса.

Александр Колесов

За это же время выпало 21 мм осадков, что составляет 59% от нормы, а солнце светило 15,3  часа. В 2012 году солнце светило в первой половине февраля 45,7 часов.

Минимальное значение температуры воздуха в Петербурге -11,1 градуса было отмечено 12 февраля, максимальное значение +3,5 градуса – 14 февраля.

При этом, в выходные дни снег и небольшой морозец не отменяются.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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