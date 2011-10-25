В Петербурге прошёл Региональный форум Среднего Профессионального Образования

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 28 по 29 сентября.

Подготовку кадров для строительства и ЖКХ обсудили эксперты на Региональном форуме Среднего Профессионального образования. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 28 по 29 сентября, в нём приняли участие руководители и педагоги лучших колледжей и техникумов России. Своими достижениями с коллегами делились и руководители отраслевых учреждений образования. Среди прочих Санкт-Петербург на форуме представляли Колледж Метростроя и Невский колледж имени А.Г. Неболсина.

Невский колледж имени А.Г. Неболсина готовит специалистов для сферы ЖКХ. Также у нас есть смежные образовательные программы, это сварщики и сварочное производство. Эти специальности востребованы в разных отраслях промышленности, в том числе наши выпускники работают на Балтийском заводе, у таких гигантов, как Адмиралтейские верфи. В этом году набрали 440 человек на наши образовательные программы среднего профессионального образования Владимир Палагин, директор Невского колледжа имени А.Г. Неболсина

За последние годы серьёзно вырос уровень материально-технической базы учебных заведений – это особенно важно при подготовке будущих строителей.

Материально-техническая база у нас прекрасная. Не только в нашем колледже, но и вообще в колледжах Санкт-Петербурга, которые относятся к комитету по образованию. Верно мнение, что колледжи никоим образом не должны отставать от промышленности, а где-то могут идти и с опережением. У нас очень хорошо оснащены сварочные, лифтовые и газовые мастерские Владимир Палагин, директор Невского колледжа имени А.Г. Неболсина

Участниками форума стали и сами первокурсники, а также абитуриенты. Например, будущие строители узнали больше об учебных заведениях в ходе мероприятия "Погружение в профессию".

Видео: Строительный Петербург