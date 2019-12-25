В Петербурге за сутки пропали воспитанники сразу двух детдомов

Разыскивается 17-летняя девушка и 17-летний юноша.

Вечером 16 сентября в полицию Петербурга обратились представители сразу двух центров содействия семейному воспитанию и рассказали о пропаже двух воспитанников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка разыскивают 17-летнюю девушку и 17-летнего юношу. Оба подростка на данный момент так и не вернулись обратно.

Ранее девушка и юноша уже неоднократно покидали детские дома на продолжительное время. Пропавшие состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору ищут пенсионера с потерей памяти.

Фото: Piter.TV