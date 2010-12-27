Спустя год после выхода фильма петербуржец потребовал запретить "Матильду"

В Петербурге могут рассмотреть еще одно дело против киностудии "РОК".

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал заявление петербуржцев против создателей фильма "Матильда". Компания местных жителей считает, что режиссер и творческая команда причинил вред деловой репутации гражданину после его смерти. Морально оскорбленным истцы видят императора Николая Второго. В доказательства собственных суждений истец приложил лингвистический анализ, заключения психолога, историка и искусствоведа, проживающих в Екатеринбурге, Тюмени и Липецке.

Сторона обвинения требует удалить все копии кинокартины и остановить дальнейшее распространение фильма через Интернет. Кроме этого, ООО "РОК" хотят обязать выплатить миллион рублей за моральный ущерб.

На данный момент материалы дела только поступили в судебную инстанцию, заседание не назначено. Известно, что инициаторов дела выступил меценат-боксер из Екатеринбурга Руслан Алиев. Об этом сообщил его адвокат.

Фото: Piter.tv