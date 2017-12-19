Спорт с Никитой Гулиным: поддержим Коляду, поговорим о биатлоне

Специальный выпуск программы "Спорт на Piter.TV". В этом эфире Никита Гулин оценивает первые успехи наших атлетов на Олимпиаде и обсуждает развитие российского биатлона с Дмитрием Васильевым. На сладкое - новости "Зенита".

Олимпиада в Корее началась на минувшей неделе, и в активе россиян пока две медали, бронза Семена Елистратова в шорт-треке на дистанции полторы тысячи метров, и серебро у сборной нашей страны в командном турнире по фигурному катанию. Так получилось, что антигероем пока стал представляющий Санкт-Петербург Михаил Коляда. В короткой программе мужчин-одиночников он откатался ужасно, завалил все прыжковые элементы, выступая последним, то есть, зная результаты соперников, занял восьмое место. Шквал критики стоит оглушительный, про вину Коляды говорить нечего, всё и так понятно. Кроме того, ругают тренеров, Алексей Ягудин, например, считает, что нужно было тут же упростить программу. Но, позвольте, разве не за самыми высокими местами едут люди на олимпиаду? Михаил Коляда заявил самую сложную короткую программу из всех, да он ее не исполнил, но проиграл Патрику Чану пять баллов, и еще один по итогам программы произвольной, то есть шесть.

В общем зачете у Канады 73 балла, у России – 66, отрыв семь. И даже если бы Коляда упростил короткую, и занял бы место четвертое-пятое, это добавило бы нашей сборной максимум четыре очка, все равно недостаточно для общей победы.

Олимпийский чемпион Алексей Урманов считает, что виноват в первую очередь спортсмен, он не прыгнул, а не тренер. Ну, а если упрощать программу, это уже мое мнение, то незачем и ехать на олимпиаду. Ведь мы проиграли Канаде и в танцах, и в соревнованиях спортивных пар, но это очень по-русски обвинить во всем только одного человека, там, где проиграла команда. И критиканам надо бы посоветовать закрыть рты, впереди еще личный турнир и там тоже нужны будут крепкие нервы, а в атмосфере травли гнуться даже гвозди, не говоря уже о 22-х летнем спортсмене, который на Олимпиаде выступает впервые. Миша Коляда, держись, мы ждем твоего настоящего катания, ведь ты, правда, можешь его показать!

Биатлонисты также показали ужасающие результаты в спринте, Татьяна Акимова – 20-я, Антон Бабиков -57-й, Матвей Елисеев – 83-й, в гонке преследования ловить просто нечего. Но о биатлоне поговорим сегодня подробнее, ведь именно в этом виде МОК поиздевался над россиянами от души, не выдав олимпийских приглашений наибольшему числу спортсменов, в том числе и петербурженке Екатерине Юрловой-Перхт. У меня в гостях двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев!

После неприглашения 7 биатлонистов на ОИ-2018 нам некем было заполнить места в сборной? Или мы автоматически лишились квот?

Квотной системы в биатлоне не существует. Никто не думал, что наших спортсменов могут не допустить до Олимпиады, причем именно лидеров сборной. Об этом даже разговоров не было. И мы руководствовались спортивным принципом: те, кто завоевал право ехать на ОИ, те и должны ехать. А те, у кого это не получилось, они были лишены возможности попасть в команду. Я думаю, что это справедливо.

Существует мнение, что россиян просто боятся. Поэтому, мол, и не допустили. Но результаты Кубка мира в этом сезоне говорят об обратном.

В этом сезоне и Матвей Елисеев и Антон Бабиков не показывали выдающихся результатов. Поэтому ожидать от них чего-то сверхъестественного не приходилось. Особенно в лыжегоночной подготовке. Они должны были сосредоточиться на стрельбе. Но то, что они показали в первой же гонке, это... ни в какие вороты не лезет. Даже новички так не стреляют. Да, погодные условия были тяжелыми, но они были тяжелыми для всех. И Пфайфер и Крчмар стреляли на "0", потому и заняли первые места.

Даже если у тебя не складывается сезон, к Олимпиаде надо готовиться по-особенному. Это Олимпийские игры! Будет ли у тебя еще раз такая возможность? Необходимо было сделать все для того, чтобы выступить достойно.

Есть информация, что Александр Кравцов после оглашения решения МОК о недопуске биатлонистов на Олимпиаду уехал на охоту в леса. Он самоустранился. Так ли это?

Я не обладаю точной информацией о том, где он был в тот день. Но то, что вакуум информационный с его стороны и со стороны СБР присутствовал, это очевидно. Это недопустимые вещи. В такую трудную ситуацию, когда необходима помощь, корректировка действий от всего СБР, этого не произошло. В трудную минуту нужно консолидироваться и идти единым фронтом.

После оправдания наших спортсменов в CAS появилась надежда на то, что их допустят на Олимпиаду. У Вас были такие надежды?

CAS - это "карманная организация" от МОК. И все, что захочет МОК, то подтвердит CAS. Так было на протяжении десятилетий. Потому для меня неожиданным решением CAS было то, что наших спортсменов оправдали. Тех, кто был дисквалифицирован на всю жизнь. К этому я не был готов. А так, очевидно, что настало время реформировать МОК, CAS и WADA.

Нужно разрабатывать дорожную карту нашему ОКР и Минспорта. Шансы, на мой взгляд, поменять всю картину развития международного олимпийского комитета, достаточно высоки. Почему? Потому что на протяжении длительного срока доминировали англо-саксонские страны, которые и определяли внешнюю политику МОК. Но многие члены МОК с ней были не согласны. Они все еще ждут лидера, за которым можно было бы пойти. Россия могла бы стать таким лидером. И есть все шансы на то, чтобы поменять исполком МОК вместе с президентом. А затем уже состав WADA, в котором присутствуют одни американцы, канадцы и англичане. О какой справедливости может быть речь с такими руководителями? И, конечно, нужно вывести в отдельное подразделение CAS, который не должен зависеть от кого-либо.

Почему так поздно начали судиться в CAS? В чьей это компетенции? Кто должен бороться за спортсменов?

Судьбу наших спортсменов решал исполком МОК. Они взяли на себя функции, которые им не принадлежат. Решать судьбы целых стран под надуманными предлогами... Такие крупные процессы, это функция Конгресса МОК. Во-вторых, плотное взаимодействие мировых федераций и МОК присутствовало всегда. И только сейчас руководство федераций стало задавать МОК неудобные вопросы. О том, что им нужно делать, когда Шипулина и Юрлову отстраняют от Олимпиады, а внутри федераций не отстраняют. Ведь у них в организациях даже нет четкой аргументации для их отстранения. И наоборот, спортсмены, ранее отстраненные федерациями, успешно выступают на соревнованиях МОК.

К чему нам готовиться сейчас? Будут ли какие-то альтернативные "олимпийские игры"?

Я знаю, что государство готовит предложение, чтобы организовать альтернативные соревнования. Понятно, что они не сравнятся с Олимпиадой, но будут легким утешением для спортсменов, которые не поехали на Олимпиаду. Основные соревнования пройдут в Сочи, а керлинг - в Санкт-Петербурге. Поэтому, эти соревнования, они - исключительно эмоциональное утешение. Все-таки выше Олимпиады форума не может существовать. Если серьезно отнестись к этой проблеме... необходимо просто хорошо подготовиться к Конгрессу МОК, окружить себя сторонниками новшеств в олимпийском движении, и менять эту систему. У нас очень большие шансы на успех.

О "Зените" на сладкое. Петербургский клуб в четверг возобновляет выступление в Лиге Европы, первый матч в 1\16 финала в четверг 15-го февраля "Зенит" сыграет на выезде в Глазго. Последний контрольный матч петербуржцы выиграли, со счетом 3 : 1 у словенского "Марибора", команды, игравшей в Лиге чемпионов на минуточку, и ключевым на мой взгляд в этой встрече нужно считать не то, что Юрий Логыдин в течение минуты отразил два пенальти, а в том, что Юрий Жирков и Матиас Кранневитер уже в компенсированное время дважды умудрились нарушить правила в своей штрафной. Кстати, разрешилась и ситуация с Олегом Шатовым. На правах аренды, за которую, по разным сведениям, он заплатил "Зениту" лично из своего кармана 25 миллионов рублей, полузащитник отправляется в "Краснодар", где будет играть до конца сезона. "Быки" получили возможность первоочередного права выкупа игрока за пять миллионов евро, и у меня лично нет сомнений, что в Петербург Шатов уже не вернется. Сумма транфера почти в два раза ниже, чем значилась в начале сезона, а то, что Шатов способен прогрессировать несомненно. Тем более, когда тебе доверяют, а не мыкают по запасам и унижают обратными заменами, как дебютанта.

Видео: Piter.TV

